9 Eylül Tıp Fakültesi'nde radyoloji asistanı Kalmadı, sadece acil hastalara bakılıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi alan 16 asistandan 11’i Covid’li veya temaslısı olduğu için izolasyona alınınca hastanede sadece 5 asistan kaldı. Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Handan Güleryüz, Başhekimliğe yazı göndererek radyolojik görüntülemede sadece aciliyeti olan hastalara bakabileceklerini bildirdi.
9 Eylül Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine resmi yazıyla covid vakalarını bildiren Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Handan Güleryüz, covid şüphesi ve temaslısı olmayan 5 asistan kalması nedeniyle sadece aciliyeti olan hastalara hizmet verebileceklerini bildirdi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda tıpta uzmanlık eğitimi gören bir asistanın koronavirüs testi pozitif çıktı. A.C. isimli asistan ile yakın temaslı olan diğer 10 asistan da mecburen 1 hafta karantinaya alındı. Olayı ilgili birimlere yolladığı yazıyla duyuran Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Handan Güleryüz, “Bölümümüzde 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında çalışabilecek 5 asistanımızın kalması sebebiyle sadece acil servis ve yatan hastalarda klinik olarak aciliyeti olan hastalara hizmet verebilecektir” dedi.
Öte yandan Dokul Eylül Üniversitesi'ndeki sağlık çalışanları arasında koronavirüs vakalarının Ekim 2020 sonrasında artmaya başladığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre üniversitede 200'e yakın sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı ve bunların yarıya yakını Ekim ayı sonrasında enfekte oldu.
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak gitti, ATV hükümete çattı: Dile kolay!
- Arınç'ın oğlu AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan ilk yorum
- Kılıçdaroğlu'na teşekkür, Meclis Başkanı Şentop'a sitem
- HDP'den Bahçeli'ye yanıt
- İnce'den dikkat çeken Bülent Arınç açıklaması
- Saray'dan Arınç'ın istifasına yönelik açıklama!
- 'Erdoğan, ekonomi sunumlarının ardından görevden aldı'
- Arınç, YİK görevinden istifa etti
- Arınç'ın istifasına siyasilerden ilk tepkiler
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- İstanbul'da 'yok artık' dedirten hırsızlık kamerada
- Erdoğan yerli aşının uygulanması için tarih verdi
- Karantinadan okey masasına! Yüzbinlerce lira ceza yağdı
- Ekrem İmamoğlu açıkladı! 7 / 24 hizmet verecek
- Testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu
- İETT otobüsünde görüntü çeken yurttaşı indirdiler
- İktidar mı değişti? Nedir bu personel sürgünleri?
- Kadına şiddete karşı mücadele videosunda kadına yer yok
- “Öyle mi alay komutanı?” diyen sendikacıya gözaltı
- Gündem oldu! Biz geldik gidiyoruz, siz ayvayı yediniz
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak gitti, ATV hükümete çattı: Dile kolay!
- Arınç'ın oğlu AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan ilk yorum
- Kılıçdaroğlu'na teşekkür, Meclis Başkanı Şentop'a sitem
- HDP'den Bahçeli'ye yanıt
- İnce'den dikkat çeken Bülent Arınç açıklaması
- Saray'dan Arınç'ın istifasına yönelik açıklama!
- 'Erdoğan, ekonomi sunumlarının ardından görevden aldı'
- Arınç, YİK görevinden istifa etti
- Arınç'ın istifasına siyasilerden ilk tepkiler
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı