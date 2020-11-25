9 Eylül Tıp Fakültesi'nde radyoloji asistanı Kalmadı, sadece acil hastalara bakılıyor

25 Kasım 2020 Çarşamba, 13:24

9 Eylül Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine resmi yazıyla covid vakalarını bildiren Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Handan Güleryüz, covid şüphesi ve temaslısı olmayan 5 asistan kalması nedeniyle sadece aciliyeti olan hastalara hizmet verebileceklerini bildirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda tıpta uzmanlık eğitimi gören bir asistanın koronavirüs testi pozitif çıktı. A.C. isimli asistan ile yakın temaslı olan diğer 10 asistan da mecburen 1 hafta karantinaya alındı. Olayı ilgili birimlere yolladığı yazıyla duyuran Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Handan Güleryüz, “Bölümümüzde 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında çalışabilecek 5 asistanımızın kalması sebebiyle sadece acil servis ve yatan hastalarda klinik olarak aciliyeti olan hastalara hizmet verebilecektir” dedi.

Öte yandan Dokul Eylül Üniversitesi'ndeki sağlık çalışanları arasında koronavirüs vakalarının Ekim 2020 sonrasında artmaya başladığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre üniversitede 200'e yakın sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı ve bunların yarıya yakını Ekim ayı sonrasında enfekte oldu.