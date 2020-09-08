9 Eylül Türkiye’nin kurtuluşudur

08 Eylül 2020 Salı, 14:55

İzmir’in kurtuluşunun Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolu açtığı fikrinde birleşen başkanlar, 9 Eylül tarihinin sadece İzmirlilerin değil tüm Türkiye’nin kutlayacağı bir gün olduğunu vurguladılar.

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu'nda (BASİFED) Hasan Küçükkurt:

Kurtuluş Savaşı mücadelesinde yurdumuzu işgalcilerden temizleyen Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos Başkumandan Meydan Muharebesi’ni kazandıktan sonra Eylül ayının ortasına kadar il il, ilçe ilçe Ege topraklarını düşman işgalinden temizledi. Bu anlamda Eylül ayı Ege’nin il ve ilçeleri için kurtuluş günleri ile doludur. Bu anlamda nasıl ki 19 Mayıs 1919, özgürlük meşalesinin yakıldığı gündür, 9 Eylül 1922 tarihi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş meşalesini de yakıldığı tarih olmuştur. Kurtuluş Savaşı’nın kazanıldığının, ülkemizin düşman işgalinden kurtarıldığının tescillendiği gündür 9 Eylül.

Ege Sanayici ve İşadamları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri:

İzmir, Kurtuluş Savaşıyla kazanılan askeri zaferin yanı sıra ülkenin ekonomik bağımsızlığında da önemli bir şehir olmuştur. Zaferin hemen ardından Türkiye’nin ekonomik bağımsızlık hedefinin nasıl gerçekleştirileceğine dair “1. İktisat Kongresi” İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin batıya açılan kapısı, Cumhuriyetin, laikliğin ve demokratlığın beşiği İzmir, tarihte hep “ilk”lerin kenti olma özelliğiyle ünlenmiştir. İlk fuar, ilk demiryolu, ilk ticaret borsası, ilk hayvanat bahçesi, ilk kadın tiyatrocunun ilk oyunu liste böyle uzayıp gidiyor. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının turizm, limancılık, sağlık ve teknoloji alanlarındaki projeleriyle İzmir’in ilklere ev sahipliği yapmaya devam ederek, bu özelliğini pekiştireceğine dair inancımız tam.

EGE Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Hayati Ertuğrul:

9 Eylül, İtilaf Devletlerinin Anadolu coğrafyasında planlarının çöpe atıldığı ve bağımsızlık ateşimizin en önemli göstergesidir. 9 Eylül’den sonra Bursa’nın ve Balıkesir’in işgalden kurtarılması Milli Mücadele’nin askeri safhası tamamlanmış ve yeni bir mücadele olan ekonomik safha açılmıştır. Cumhuriyete giden yolda en büyük yapı taşlarından biri olan 9 Eylül’ün önemi anlaşılırsa, Mustafa Kemal’in ve İzmir’in değeri daha da artar diye düşünüyorum.

Ege İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı (EGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran:

Ankara önlerine kadar gelmiş Yunan ordusunu bozguna uğratarak en kritik savaşı kazanan Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’e kadar sürdürdüğü yürüyüşü her zaman gurur, saygı ve minnetle anan bu ulusun evlatları, özellikle Ege illeri ve kasabaları, kurtuluş günlerini o günkü coşku ve sevinçle bugün de kutlamaktadırlar. İzmir ve İzmirliler de 9 Eylül’ü, diğer ulusal bayramlarımızı kutladığı ve andığı gibi, aynı coşkuyla bugüne kadar kutladı, bundan sonra da kutlayacaktır.

İzmir Kadın Kuruluşları Derneği (İKKB) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter:

9 Eylül 1922, sadece İzmir'in "düşman işgali"nden kurtuluşu değil, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü kazandığımız "Türkiye'nin kurtuluşu"dur. Şanlı ve destansı bir mücadelenin ardından topraklarımızı düşman işgalinden kurtardığımız gibi kadın haklarını insan haklarından ayırmayan, kendi ayakları üstünde yükselen sosyal bir devlet inşa etme başarısına kavuştuk.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş:

9 Eylül, sadece düşman işgalinden kurtulduğumuz bir gün değil aynı zamanda dünyaya yeni Türk devletinin gücünü gösterdiğimiz bir gündür. Tarih ancak ve ancak o dönemin koşullarına bakılarak anlaşılabilir. 9 Eylül 1922 ile birlikte bu topraklarda saltanatın son bulacağı, halkın egemenliğinin esas kılınacağı ve çağdaş bir toplum üzerinde yeni devletin yükseleceğini herkese gösterdiğimiz bir gündür.



