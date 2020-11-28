9 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Kırıkkale BA’nın 9 futbolcusunun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Kırıkkale BA’nın 9 futbolcusunun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Kırıkkale Büyük Anadoluspor basın sözcüsü Hakan Gökkaya’nın yaptığı açıklamada, bu pazar Silivrispor ile yapacağı maç öncesi futbolcu, teknik ekip ve personele uygulanan Covid-19 testlerinde 9 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Futbolcuların ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.
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