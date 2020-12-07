'9 Kere Leyla' filmini yönetmeni Ezel Akay, eleştirenlere izleyicisinin mektubuyla yanıt verdi

07 Aralık 2020 Pazartesi, 17:44

Akay’ın pandemi nedeniyle gösterimi ertelenen son filmi '9 Kere Leyla', dijital platformda beğeniye sunuldu.

Akay'ın senaryosunu da yazdığı '9 Kere Leyla', gençliğinin son demini yaşayan 'Adem'in genç sevgilisiyle birlikte olabilmek için eşinden kurtulmaya çalışmasını hikâye edindi.

Başrollerini Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu ve Alican Yücesoy’un paylaştığı film, izleyiciden beklediği ilgiyi bulamayınca sosyal medyada çok sayıda eleştiri aldı.

Akay, kendisini ve filmi eleştirenlere bir izleyicisinin mektubuyla yanıt verdi. Söz konusu mektupta filme yönelik yapılan olumsuz eleştirilere tepki gösteren izleyici film hakkında değerlendirmelerde bulunuyor.