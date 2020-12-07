'9 Kere Leyla' filmini yönetmeni Ezel Akay, eleştirenlere izleyicisinin mektubuyla yanıt verdi

Dijital platform Netflix’te yayınlanan ‘9 Kere Leyla’ filminin yönetmeni Ezel Akay, sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilere bir izleyicisinin mektubu ile yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2020 Pazartesi, 17:44
'9 Kere Leyla' filmini yönetmeni Ezel Akay, eleştirenlere izleyicisinin mektubuyla yanıt verdi
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Akay’ın pandemi nedeniyle gösterimi ertelenen son filmi '9 Kere Leyla', dijital platformda beğeniye sunuldu.

Akay'ın senaryosunu da yazdığı '9 Kere Leyla', gençliğinin son demini yaşayan 'Adem'in genç sevgilisiyle birlikte olabilmek için eşinden kurtulmaya çalışmasını hikâye edindi.

Başrollerini Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu ve Alican Yücesoy’un paylaştığı film, izleyiciden beklediği ilgiyi bulamayınca sosyal medyada çok sayıda eleştiri aldı.

Akay, kendisini ve filmi eleştirenlere bir izleyicisinin mektubuyla yanıt verdi. Söz konusu mektupta filme yönelik yapılan olumsuz eleştirilere tepki gösteren izleyici film hakkında değerlendirmelerde bulunuyor.


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