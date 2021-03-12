9 kişilik temizlik görevlisi alımına 5 bin 217 başvuru

12 Mart 2021 Cuma, 03:00

Adalet Bakanlığı’nın Türkiye İş Kurumu üzerinden Adıyaman’da açtığı 9 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna dört günde rekor başvuru yapıldı. TBMM Başkanlık Divanı üyesi, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, iktidarın gündemi ne kadar değiştirmeye çalışırsa çalışsın, Türkiye’de ve Adıyaman’da milletin tek gündeminin işsizlik ve yoksulluk olduğunu vurguladı. Tutdere, “İşte, AKP’nin 18 yılda Adıyaman’ı ve Türkiye’yi getirdiği tablo bu. Listeye baktığımızda başvurucuların 156’sı lisans, 987’si ön lisans olmak üzere 1143 kişi üniversite mezunu” dedi.

İŞSİZLER DERNEĞİ

Adıyaman’daki ağır işsizlik tablosuna dikkat çeken Tutdere, “TÜİK’in verilerine göre ülkemizde azalmış haliyle işsiz sayısı 3 milyon 861 bin kişi. Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneği alanlar işsiz sayılmıyor. TÜİK’in verileri pembe dizi gibi” dedi. Tutdere, Türkiye’de ilk ve tek olarak trajikomik bir şekilde Adıyaman’da “İşsizler Derneği” olduğuna da dikkat çekti.