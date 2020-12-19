9 yaşındaki Ryan Kaji YouTube'un en çok kazananı oldu

19 Aralık 2020 Cumartesi, 10:21

YouTube’da oyuncak açma videolarıyla tanınan, 9 yaşındaki Ryan Kaji yaklaşık 30 milyar dolara yakın gelirle, üçüncü kez YouTube'un en çok kazananları listesinde yer aldı.

Kaji, YouTube kanalından bu sene 29.5 milyon dolar gelir elde etti. Ryan kendi ismini taşıyan, (Ryan’ın Dünyası) markalı oyuncaklar ve giysilerden tahmini 200 milyon dolar kazandı.

Kaji, 2015 yılında oyuncak videoları çekmeye başladı. Gerçek soyadı Guan'ı ekrandaki soyadı “Kaji” olarak değiştiren ailesi, şimdi 9 YouTube kanalı yönetiyor. Kaji’nin, ayrıca Nickelodeon ile kendi TV şovu için anlaşmaya vardığı da belirtildi.



