9 yaşındaki Ryan Kaji YouTube'un en çok kazananı oldu
The Guardian’ın aktardığına göre Ryan Kaji, çektiği oyuncak videolarıyla YouTube’un en çok kazananları listesinde yer aldı. Kaji, 29.5 milyon dolar (225 milyon TL) gelir ile birinci sırada yer aldı.
YouTube’da oyuncak açma videolarıyla tanınan, 9 yaşındaki Ryan Kaji yaklaşık 30 milyar dolara yakın gelirle, üçüncü kez YouTube'un en çok kazananları listesinde yer aldı.
Kaji, YouTube kanalından bu sene 29.5 milyon dolar gelir elde etti. Ryan kendi ismini taşıyan, (Ryan’ın Dünyası) markalı oyuncaklar ve giysilerden tahmini 200 milyon dolar kazandı.
Kaji, 2015 yılında oyuncak videoları çekmeye başladı. Gerçek soyadı Guan'ı ekrandaki soyadı “Kaji” olarak değiştiren ailesi, şimdi 9 YouTube kanalı yönetiyor. Kaji’nin, ayrıca Nickelodeon ile kendi TV şovu için anlaşmaya vardığı da belirtildi.
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