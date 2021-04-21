90 yaşındaki kadının 32 milyon doları çalındı

21 Nisan 2021 Çarşamba, 12:19

Hong Kong bölgesinde, dolandırıcılar özel idarenin en gösterişli mahallesi The Peak’teki bir konakta yaşayan yaşlı kadını geçen yaz arayarak, kimliğinin Çin ana karasındaki ciddi bir ceza davasında kullanıldığını söyledi.

Polis, dolandırıcıların kadının soruşturma ekibi tarafından tutulan hesaplara para aktarması gerektiğini belirterek kadından para aldığı açıkladı.

Dolandırıcıların kadına ayrıca, kendileriyle iletişime geçmesi için bir telefon ve sim kartı da götürdükleri belirtildi.

Kadının yaklaşık 5 ayda 11 kez para transferi yaparak dolandırıcılara toplam 32 milyon dolar (yaklaşık 260 milyon 732 bin Türk lirası) havale ettiği ortaya çıktı.

Polis yetkilileri olayın evdeki yardımcının şüphelenip kadının kızını araması üzerine ortaya çıktığını açıkladı.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından polis, 19 yaşındaki bir gencin dolandırıcılıktan tutuklandığını ve kefaletle serbest bırakıldığını söyledi.

Hong Kong, çoğu yaşlı olan ve onları dolandırıcılara karşı savunmasız kılan, dünyanın en yüksek milyarder nüfusuna sahip yerlerden biri.

2021'in ilk çeyreğinde bölgede telefon dolandırıcılığına ilişkin şikayetler yüzde 18 arttı ve dolandırıcılar bu dönemde toplam 45 milyon dolar çaldı. 2020'de ise toplam 193 telefon dolandırıcılığı vakası gerçekleşti ve 74 milyon dolar çalındı.