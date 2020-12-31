90'dan fazla kişiyi katleden seri katil Samuel Little öldü

31 Aralık 2020 Perşembe, 09:25

ABD’nin en korkunç seri katillerinden biri hayatını kaybetti. kaliforniya’da cezaevinde tutulan Samuel Little 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Little’ın diyabet ve kalp rahatsızlıkları bulunduğu, ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı belirtildi. 1980’li yıllarda üç kadını öldürdüğü öne sürülen Little, 2014’te DNA eşleşmeleri sonucu yakayı ele vererek tutuklandı.

60’TAN FAZLASI TESPİT EDİLDİ

Teksas'taki bir hapishaneye gönderilmesi karşılığında FBI'la konuşmayı kabul eden Little, 1970 ve 2005 yılları arasında 90 kadar kişiyi öldürdüğünü itiraf etti.Little’ın dehşete düşüren sözleri üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, şimdiye dek 60’tan fazla cinayette adamın parmağı olduğunu tespit etti.

Teksas'taki bir hapishaneye gönderilmesi karşılığında FBI'la konuşmayı kabul eden Little, 90 kadar kişiyi öldürdüğünü itiraf etti.



