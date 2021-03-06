92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunup öldürdü
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Hanım Pınarlı (92) yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli A.Ç.'nin (23), yaşlı kadına cinsel saldırıda da bulunduğu ortaya çıktı.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Hanım Pınarlı'yı (92) yalnız yaşadığı evinde boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli A.Ç.'nin (23), yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.
İç çamaşırında Pınarlı'ya ait olduğu tahmin edilen kan lekeleri bulunan A.Ç.'nin aynı mahallede yaşadığı ve yaşlı kadınla komşu olduğu saptandı.
İlk ifadesinde, "Eve girdiğimde kendisini tutup itekledim. Yere düşünce de kaçıp gittim" diyen A.Ç, "alkollü olduğu için evde yaşanılanları hatırlamadığını" öne sürdü. A.Ç., adliyeye sevk edildi.
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