95 CHP’li milletvekiline ait 217 fezlekenin 141’i, ‘hakaret’ suçlamasıyla düzenlendi

21 Haziran 2020 Pazar, 06:00

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin grubuna mensup 95 milletvekiline ait 217 soruşturma fezlekesinden 141’inin “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla hazırlandığını açıkladı.

Özel, “Aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı sıfatını da taşıyan ve anayasaya göre olması gereken tarafsız kimliğini taşımayan bir siyasi rakibimize, eleştiri yöneltmemiz nedeniyle, fezleke düzenleniyor olması muhalefetin siyaset yapış biçimini sınırlama, yargı eliyle siyasete müdahale etme çabasından başka bir şey değildir” değerlendirmesinde bulundu.

‘ÜÇ MAAŞLI ALTUN’

TBMM’ye hafta içinde gelen fezlekelerle 95 CHP milletvekilinin toplam fezleke sayısı 217’ye çıktı. Fezlekeleri değerlendiren Özel, “Son olarak Saray’ın üç maaş alan İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un talimatlarıyla hazırlandığı kamuoyuna duyurulan fezlekeler günler sonra TBMM Başkanlığı’na ulaştı” dedi.

Türk Ceza Kanunu’nundaki düzenlemenin parlamenter demokrasideki tarafsız Cumhurbaşkanı için hazırlanmış bir düzenleme olduğunu kaydeden Özel, bu maddenin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Özel, “Bu maddenin Tayyip Erdoğan tarafından suiistimal edildiğinin en net göstergesi birkaç ay önce güncellenen verilerle görülmektedir. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminde 71, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde 82, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde 233 sanık bu maddeden mahkûm olurken, Tayyip Erdoğan döneminde bu rakam 5 bin 683’e yükselmiştir ve yükselmeye devam etmektedir” dedi.

Bu maddeden mahkûm olan kişi sayısının Demirel dönemine kıyasla 80 kat arttığı görülmektedir.