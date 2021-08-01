970 yıllık el yazmasından 'İstanbul' kehaneti çıktı

01 Ağustos 2021 Pazar, 12:53

Dünyanın dört bir yanından Hristiyan Ortodokslar, Yunanistan'daki Athos Dağı'nda bulunan ve kütüphanesinde '756'sı el yazması olmak üzere yaklaşık 4000 eski eser' bulunan Kutlumuş (Kutlumusiu) Manastırı'na akın ediyor.

Rus RIA haber ajansına göre, içinde İsa'nın çarmıha gerildiği haçtan olduğu öne sürülen fiziksel kalıntılara dair en büyük parçayı da barındıran manastır, kısa bir süre önce ziyarete açıldı.

Ancak manastırı ilgi odağı haline getiren söz konusu haçın kalıntılarından ziyade, kütüphanesindeki '1053 tarihli' özel bir el yazmasında barındırdığı kehanetler. Haberde yer alan bilgilere göre, söz konusu kehanetlerde insanlığın geleceği ile ilgili ayrıntılı tasvirler yer alıyor.

"YEDİ DEVLET SAVAŞACAK; BİRİ ÜSTÜN GELECEK"

El yazmasında yer alan kehanetlere göre, "Almanların yenilgisine yol açacak büyük bir Avrupa savaşı olacak. Ruslar felaketi tadacak. Ortodoks alemi büyük bir yenilgi yaşayacak ve ardından Avrupa savaşı patlak verecek. Dünya bir şiddet sarmalına girecek..."

Ancak "kehanet" o ki sonrasında daha da ilginç olaylar gerçekleşecek:

“Yeryüzünde umutsuzluk yayılacak, yedi devlet Konstantinopolis (İstanbul) için savaşacak, ardından üç günlük bir katliam yaşanacak. Ülkelerden biri diğerlerine üstün gelecek..."

PANDEMİ, KEHANET TRENDLERİNİ ETKİLEDİ

RIA'da yer alan habere göre, İnternette serbest dolaşımda olan bunun gibi pek çok kehanet var. Kehanetler genel olarak, dünyanın küresel bir savaşla karşı karşıya kalacağını, Avrupa'nın çökeceğini ve Rusya'da monarşinin yeniden canlanacağını öne sürüyor.

RIA'ya göre, "Rus Ortodoks Kilisesi bu tür kehanetlere her zaman ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini tebliğ ediyor, ancak pandemi ile birlikte yayılan umutsuzluk inananlar arasında kıyamet hissini her geçen gün biraz daha körüklüyor. Bu durum, 'kehanetlerin' içeriğine de yansıyor. Son çıkan kehanetler, dünyaya daha fazla salgın hastalık ve doğal afet vaat ediyor..."

Hristiyan Psikoloji Enstitüsü rektörü Başpiskopos Andrey Lorgus'a göre, bu tür kehanetlerin popülaritesindeki artış, artan yoksulluk, geleceğe dair umutsuzluk ve eğitimsizlikle doğrudan ilişkili, zira umutsuz insanlar, yaşamlarını iyi ya da kötü, topyekün değiştirecek bir "şok beklentisi" içinde.

"SELÇUKLU SOYLUSU TARAFINDAN İNŞA EDİLDİ"

Yunanistan'ın kuzeyinde bulunan Halkidiki yarımadasının doğu çıkıntısı Aynoroz'da bulunan ve bazı Yunan kaynaklarına göre, 'Kutalmış' adlı bir Selçuklu soylusu tarafından 12. yüzyılda inşa edildiği söylenen Kutlumuş Manastırı'nın tarihi hakkında ilginç bilgiler mevcut.

Yerel kaynaklarda yer alan bilgilere göre, "Kutlumusiu" Manastırı'nın adı öteden beri dikkati çekmekte. Zira Selçuklu Türklerinde sıkça rastlanan Kutulmuş (Kutalmış) adını çağrıştırmakta. Yaygın bir kanaate göre, talihsiz bir saltanatı olan II. İzzeddin Keykâvus’un Anna adında hıristiyan bir kadından doğan oğlu, babası ile Bizans’a sığındığında, Melik Konstantinos adını alarak Ortodoksluğa geçmiş ve Konya’ya hâkim olmak üzere başarısız bir teşebbüsten sonra keşiş olarak Aynaroz’a çekilerek bu manastırı kurmuştur. Manastırı konu alan arşivlerdeki en eski vesika 1169 yılına aittir..."

Bazı Yunan ve Rus kaynakları, manastırın bir Selçuklu soylusu tarafından inşa edildiğini kabul etmekte. Rus kaynaklarına göre, manastırda Türk Ortodokslara ait, Grek alfabesiyle yazılmış el yazması eserler de mevcut.

PUTİN DE ZİYARET ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Mayıs 2016'da, Kutlumuş Manastırı'na da ev sahipliği yapan Yunanistan'ın Aynoroz bölgesindeki Aziz Panteleimon Rus Ortodoks Manastırı ve Athos Dağı'nı ziyaret etti. Putin'e ziyaretinde, dönemin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias eşlik etmişti.