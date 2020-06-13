A Haber ve Sabah Gazetesi Libya'da görev yapan Türk askerlerini ifşa etti

13 Haziran 2020 Cumartesi, 14:52

AKP'nin yayın organı Sabah gazetesi Libya’da görev yapan Türk askerlerinin fotoğraflarını “ilk kez” diyerek paylaştı, A haber ise canlı yayınladı. Görüntüde yer alan askerlerin yüzleri ise kapatılmadan paylaşıldı.

Ancak başka bir olayda MİT şehidinin haberinin yayınlanmasının ardından odatv.com kapatılmış, Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Manisa muhabiri Hülya Kılınç tutuklanmıştı.

Sabah gazetesi haberi sosyal medyadan, “Türk Askeri Libya'da! Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı unsurlar, Libya’da ilk kez görüntü verdi. Askerler, Hafter’e bağlı milislerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı ve mayınların temizliğine başladı” ifadeleriyle paylaştı.





Not: Askerlerin yüzü blurlanmıştır.





Sabah ve A Haber'de yayımlanan haberin asıl kaynağıının ise Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı olduğu görüldü. Bakanlığın hesabından atıan tweet'te Libya'da görev yapan askerlerin fotoğraflarını yüzleri açık yayımlandı.