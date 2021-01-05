A Haber yine 'büyük oyunu' gördü
BBC'nin eski Türkiye temsilcisi Mark Lowen, kendisini hedef gösteren A Haber'le dalga geçti. Lowen, sosyal medya hesabından "Ah Canım, ben de seni özledim" diye yazdı.
Fotoğraf: BBC
Provokatif haberiyle tanınan, iktidar medyası yayın organı A Haber, Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Kayyım rektör' protestolarını hedef alırken, artık Türkiye'de görev yapmayan BBC'nin eski Türkiye temsilcisi Mark Lowen'ı da hedef gösterdi.
Haber, Lowen protestolara katılım sağlamış gibi yanıltıcı bir görselle servis edildi.
Haberin içeriğinde ise şu ifadeler kullanıldı:
"Gezi Parkı olaylarının çıkarıldığı dönemde Taksim Meydanı'nda, CHP'nin Adalet Yürüyüşünü takip edip canlı yayınlar yapan BBC muhabiri Mark Lowen, şimdi de Boğaziçi Üniversitesi'nde denenen şiddet olaylarına destek veriyor."
Lowen, protestolar hakkındaki paylaşımında şunları demişti.
"Ne yazık ki Türkiye hiç değişmiyor. Çevik kuvvet, Erdoğan'ın AKP adayı (ve tezinde intihal yapmış görünen) Melih Bulu'yu rektör olarak atamasının ardından, hükümetin ülkenin en üst düzey üniversitesine müdahale etmesine karşı öfke duyan öğrencilere karşı şiddete başvuruyor ve gözyaşartıcı gaz kullanıyor."
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