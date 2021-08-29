A haber yorumcusu Cemil Barlas aşı çağrısı yapan ünlüleri hedef aldı

29 Ağustos 2021 Pazar, 12:12

Covid-19 pandemisinin başlamasıyla yaptığı yorumlarla tepki çeken A haber yorumcusu Cemil Barlas, tepki çeken bir açıklamaya daha imza attı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Barlas, Çiftlik Bank dolandırıcılığı ile aşılama kampanyalarını bir tuttu. Barlas mesajında, "'Aşı' iknası için ünlülerin kullanılması kastelli ve çiftlik bank olaylarını sadece benim aklıma mı getiriyor?" ifadelerini sarf etti.

DAHA ÖNCE DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Cemil Barlas'ın daha önce 65 yaş üstü yurttaşlara sokağa çıkma izninin başlamasıyla ilgili attığı tweet'le de tepki çekmişti. Barlas o mesajında, "Nihayet 65 üstü serbest.. sokaklarda çok azmasalar bari!" ifadelerini kullanmıştı.



