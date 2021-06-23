A Milli Basketbol Takımı'nda Shane Larkin kadrodan çıkartıldı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Shane Larkin, sakatlığı dolayısıyla FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde forma giyemeyecek
FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ne katılmak için Kanada'nın Victoria şehrine gidecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "ING Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan final serisinin 3'üncü maçında belinden sakatlanan ve tedavisi milli takımda süren Shane Larkin, TBF Sağlık Kurulu’nun gözetiminde 21 Haziran Pazartesi gününden bu yana takımla birlikte çalışmalarına devem etti. Kamp sırasında bel sakatlığı tekrar eden Shane Larkin’in son çekilen MR’ında bel fıtığının nüksetmesi ve TBF Sağlık Kurulu’nun da değerlendirmesiyle birlikte 29 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya yetişemeyecek olması nedeniyle kadrodan çıkarıldı" denildi.
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