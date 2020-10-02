A Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı

02 Ekim 2020 Cuma, 18:44

Türk A Mili Takımı'nın özel maçta Almanya ve UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile Sırbistan takımlarıyla oynayacağı maçların için aday kadrosu belli oldu. Kadroya geçen ay mücadele eden oyunculara ek olarak Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz dahil edildi.