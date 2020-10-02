A Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı
Türk A Milli Futbol Takımı'nın Almanya, Rusya ve Sırbistan maçları kadrosu açıklandı.
Türk A Mili Takımı'nın özel maçta Almanya ve UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile Sırbistan takımlarıyla oynayacağı maçların için aday kadrosu belli oldu. Kadroya geçen ay mücadele eden oyunculara ek olarak Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz dahil edildi.
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