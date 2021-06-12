A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'ya mağlup oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Japonya'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. Milliler, onuncu maçında ikinci yenilgisini aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ndeki onuncu maçında Japonya’ya 3-1 mağlup oldu ve organizasyondaki ikinci yenilgisini aldı.
Millilerde 9 isim skora katkı sağlarken; karşılaşmanın en skorer ismi 17 sayı üreten Hande Baladın oldu ve ona Eda ile Zehra 13, Meryem 9, Meliha ve Tuğba 3, Ebrar ve Cansu 2, Şeyma 1 sayıyla eşlik etti. İtalya'daki Rimini Fuar Merkezi'nde oynanan ve 1 saat 51 dakika süren maçın setleri 25-17, 25-20, 17-25, 25-19 şeklinde sonuçlandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde yarın TSİ 11.00’de Belçika ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.
Video Haberler
- Caddebostan'da deniz salyalarına aldırmadan yüzdüler
- İstanbul'da cami muslukları böyle çalındı
- Konyaaltı Sahili’nde can pazarı!
- Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti
- Düğün konvoyu kaza yaptı! Yaralılar var
- Şanlıurfa’da görüntülendi! Nadir görülen bir tür
- Erdoğan'a çok sert 'Nankör' yanıtı
- CHP'li isim paylaştı: İktidar Marmara Denizi'ni öldürdü
- Dalgıçlar denizden çıkardı, görenler şaştı kaldı
- Japon şirketten sıra dışı hizmet
En Çok Okunan Haberler
- TOGG fabrikanın son halini paylaştı! Tartışmalar başladı
- Sedat Peker'den 'Erdoğan' iddiası
- Ödenmeyen milyarlarca liralık krediler
- Kripto para piyasalarında dikkat çeken düşüş
- UEFA'dan çok konuşulacak Uğurcan paylaşımı
- 'Tosuncuk'un bulunduğu ülkeyi yazdı
- Yemeksepeti'nden Mansur Yavaş'a yanıt
- Erdoğan, Soylu’yu bakanlıktan almayı planlıyor
- Suriyeli 432 bin 956 çocuk daha okullu olacak
- İşte kaçırılan 47 dosya