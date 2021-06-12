A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'ya mağlup oldu

12 Haziran 2021 Cumartesi, 17:56

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ndeki onuncu maçında Japonya’ya 3-1 mağlup oldu ve organizasyondaki ikinci yenilgisini aldı.

Millilerde 9 isim skora katkı sağlarken; karşılaşmanın en skorer ismi 17 sayı üreten Hande Baladın oldu ve ona Eda ile Zehra 13, Meryem 9, Meliha ve Tuğba 3, Ebrar ve Cansu 2, Şeyma 1 sayıyla eşlik etti. İtalya'daki Rimini Fuar Merkezi'nde oynanan ve 1 saat 51 dakika süren maçın setleri 25-17, 25-20, 17-25, 25-19 şeklinde sonuçlandı.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde yarın TSİ 11.00’de Belçika ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.



