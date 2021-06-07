A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi Estonya oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi yarı final maçında Estonya ile mücedele edecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın Avrupa Altın Ligi’ndeki yarı final rakibi belli oldu.
CEV Avrupa Altın Ligi’nde mücadele eden Filenin Efeleri, 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde Belçika’da düzenlenecek yarı final maçında Estonya ile karşılaşacak.
SC Lange Munte’de salonunda oynanacak karşılaşma TSİ 18.00’de başlayacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Estonya’yı mağlup ederse bir diğer yarı final eşleşmesi olan Ukrayna-Belçika maçının galibi ile şampiyonluk maçına çıkacak.
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