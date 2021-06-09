A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi kadrosunda değişiklik yapıldı

09 Haziran 2021 Çarşamba, 11:42

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya’nın Rimini şehrinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde 3. hafta, dün oynanan 9’uncu karşılaşmaların ardından milli takım kadrosunda değişikliğe gidildi.

Milli takımın başantrenörü Giovanni Guidetti, organizasyon öncesinde FIVB tarafından açıklanan ve tüm takımlara ilk üç haftanın ardından tanınan isteğe bağlı maksimum 6 kişi değişiklik yapma hakkını kullanarak ligin üç haftasında forma giyen oyunculardan Naz Aydemir Akyol, Ayça Aykaç, Yasemin Güveli ile teknik ekipte yer alan kondisyoner Alessandro Bracchessi'yi kadrodan çıkardı.

Filenin Sultanları'nda çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Saliha Şahin, Buse Ünal, İlkin Aydın ve Derya Cebecioğlu ise kadroya dahil edildi.

Milli takıma dahil olan isimlerden Saliha Şahin, İstanbul’da bir aydır çalışmalara devam ettiklerini ve İtalya’daki maşlarda süre alarak takıma en iyi şekilde katkı sağlamak istediğini belirtiren Buse Ünal, "Lige harika bir başlangıç yaptık. Takıma dahil olarak, elimizden gelenin en iyisi yapacağımızı düşünüyorum." dedi.

İlkin Aydın ise "Hem ilk kez A Milli Takım formasını giyme hem de büyük isimlere karşı oynama fırsatım olacak." dedi.

Derya Cebecioğlu, "Kalan haftalarda süre alarak milli takıma katkı sağlamak istiyorum. Çok önemli rakiplere karşı mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

