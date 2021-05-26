A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, İtalya galibiyetini değerlendirdi
Tecrübeli voleybolcu Eda Erdem, İtalya galibiyetini değerlendirdi.
İtalya maçının ardından açıklamalarda bulunan milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, şu ifadeleri kullandı:
"Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum, çünkü rakibimiz dün oynadığı karşılaşmada çok iyi bir voleybol sergiledi. Bugün takım halinde her alanda çok iyiydik. İyi servis attık. Yüksek seviyede hücum ettiğimizi düşünüyorum. Defansta da etkiliydik. Karşılaşmadan 3 puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz. Önümüzde Polonya ile oynayacağımız zorlu bir mücadele var. Bu galibiyet takımın motivasyonunu artırdı."
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