A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ı mağlup etti

06 Haziran 2021 Pazar, 16:21

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Miletler Ligi’ndeki yedinci maçında Tayland’ı 3-1’lık skorla yenerek turnuvada 7’de 7 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’nın Rimini kentinde düzenlenen Voleybol Miletler Ligi’nin yedinci maçında bugün Tayland ile karşılaştı. Filenin Sultanları, Tayland karşısında 3-1’lik skorla gülen taraf oldu.

Maçın ilk setinde istediği hücumu sayılarını yakalayamayan Filenin Sultanları, ikinci teknik mola dönüşünde üç sayılık seri yakalasa da ilk sette Tayland’a 23-35 mağlup oldu.

Hande Baladın’ın etkili hücum sayılarıyla ikinci sete hızlı başlayan Milliler, 25-12’lik set sayısıyla beraberliği yakaladı.

Filenin Sultanları, maçın üçüncü setinde Hande Baladın’ın başarılı servis turunda altı sayılık seri yakalayarak teknik molaya 8-6 önde girdi. Meryem Boz’un etkili hücumlarıyla sette üstünlüğünü koruyan Filenin Sultanları, 25-20’lük set sayıları ile maçta 2-1 öne geçti.

Milliler, maçın çekişmeli geçen dördüncü setinde ilk teknik molaya 8-5 önde girdi. Bloklarla Tayland’ı durdurmayı başaran A Milli Kadın Voleybol Takımı, 25-10’luk set sayısı ile Tayland’ı mağlup etmeyi başardı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ne yedinci maçında Tayland’ı 3-1 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin sekinci maçında yarın saat 13.00’de Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.