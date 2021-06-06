A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ı mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Miletler Ligi’ndeki yedinci maçında Tayland’ı 3-1’lık skorla yenerek turnuvada 7’de 7 yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Miletler Ligi’ndeki yedinci maçında Tayland’ı 3-1’lık skorla yenerek turnuvada 7’de 7 yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’nın Rimini kentinde düzenlenen Voleybol Miletler Ligi’nin yedinci maçında bugün Tayland ile karşılaştı. Filenin Sultanları, Tayland karşısında 3-1’lik skorla gülen taraf oldu.
Maçın ilk setinde istediği hücumu sayılarını yakalayamayan Filenin Sultanları, ikinci teknik mola dönüşünde üç sayılık seri yakalasa da ilk sette Tayland’a 23-35 mağlup oldu.
Hande Baladın’ın etkili hücum sayılarıyla ikinci sete hızlı başlayan Milliler, 25-12’lik set sayısıyla beraberliği yakaladı.
Filenin Sultanları, maçın üçüncü setinde Hande Baladın’ın başarılı servis turunda altı sayılık seri yakalayarak teknik molaya 8-6 önde girdi. Meryem Boz’un etkili hücumlarıyla sette üstünlüğünü koruyan Filenin Sultanları, 25-20’lük set sayıları ile maçta 2-1 öne geçti.
Milliler, maçın çekişmeli geçen dördüncü setinde ilk teknik molaya 8-5 önde girdi. Bloklarla Tayland’ı durdurmayı başaran A Milli Kadın Voleybol Takımı, 25-10’luk set sayısı ile Tayland’ı mağlup etmeyi başardı.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ne yedinci maçında Tayland’ı 3-1 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin sekinci maçında yarın saat 13.00’de Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
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