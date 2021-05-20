A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda Romanya, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç ile eşleşti.

AA
20 Mayıs 2021 Perşembe, 21:44
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, 18 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ev sahipliği yapacağı şampiyonadaki gruplar belirlendi.

Ay-yıldızlılar, maçların Romanya'nın Kaloşvar şehrinde oynanacağı D Grubu'nda yer aldı.

32. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Rusya, Belçika, Fransa, Bosna Hersek

B Grubu: Bulgaristan, Polonya, Almanya, İspanya, Çekya, Yunanistan

C Grubu: Hırvatistan, İtalya, Belarus, Slovakya, Macaristan, İsviçre

D Grubu: Romanya, Türkiye, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya, İsveç


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