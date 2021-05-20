A Milli Futbol Takım EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, turnuva öncesindeki çalışmalarını Antalya'da sürdürdü.

AA
20 Mayıs 2021 Perşembe, 20:57
A Milli Futbol Takım EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
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Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

İrfan Can Kahveci koşu ile antrenmanı tamamlarken, Abdülkadir Ömür de fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Kampa dün katılan Umut Meraş ve Kerem Aktürkoğlu da idmanda yer aldı.

Antalya'ya gelen Beşiktaşlı oyuncular Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz da akşam saatlerinde kampa katıldı.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.



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