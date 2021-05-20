A Milli Kadın Basketbol Takımı Sırbistan'a mağlup oldu
Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Sırbistan'a 72-52 mağlup oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ikili temas karşılaşmaları oynamak üzere Sırbistan’da bulunan ay-yıldızlı ekip, rakibiyle ilk maçını yaptı.
Zlatibor kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 34-29 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Sırbistan'ın farkı açmasını önleyemeyen milliler, sahadan 20 sayı farkla yenik ayrıldı.
Ay-yıldızlılar yarın TSİ 16.30 Sırbistan ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. Milliler, 22 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'a dönerek çalışmalarını sürdürecek.
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