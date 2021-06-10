A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı

10 Haziran 2021 Perşembe, 22:50

EURO 2020 açılışında A Grubu'nda yarın İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Ardından ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan ay-yıldızlılar, sonrasında istasyon ve 5'e 2 pas çalışması yaptı.

A Milli Takım'ın, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise İtalya maçının taktik çalışmalarını gerçekleştirildiği öğrenildi.

A Milli Takım'ın antrenmanını TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Emre Belözoğlu da tribünden takip etti.