A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı
Avrupa Şampiyonası açılış maçında mücadele edecek A Milli Takımı, İtalya maçı hazırlıklarını tamamladı.
EURO 2020 açılışında A Grubu'nda yarın İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Ardından ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan ay-yıldızlılar, sonrasında istasyon ve 5'e 2 pas çalışması yaptı.
A Milli Takım'ın, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise İtalya maçının taktik çalışmalarını gerçekleştirildiği öğrenildi.
A Milli Takım'ın antrenmanını TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Emre Belözoğlu da tribünden takip etti.
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