A Milli Takım Macaristan'a uçtu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan ile deplasmanda oynayacağı maç için Budapeşte'ye gitti.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2020 Salı, 13:03
A Milli Takım Macaristan'a uçtu
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A Milli Takım kafilesi, takım otobüsüyle İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Otobüsten inen kafiledekiler, güvenlik aramasının ardından terminale giriş yaptı.

A Milli Futbol Takımı, THY'ye ait özel uçakla Macaristan'a hareket etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Macaristan'a giden A Milli Futbol Takımı kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Kale: Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır

Savunma: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ömer Bayram

Orta saha: Berkay Özcan, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç

Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Kenan Karaman.


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