A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu

14 Mayıs 2021 Cuma, 11:01

Ay-yıldızlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF’nin YouTube hesabından önemli açıklamalarda bulundu.





Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaptığı açıklama şu şekilde:





“Biz büyük bir ülkeyiz ve Türkiye’yiz, bu ülke hepimizin. Takımın Türkiye’yi temsil ettiğini biliyoruz. Milli Takım benim için herkesten, her şeyden önemli durumdadır ve onu korumak, sahiplenmek asli görevimizimdir. Başarımızın toplumsal bir rahatlama getireceğini biliyoruz, beklentileri büyüttüğümüzde biliyoruz ve ona göre davranmak durumundayız. Umutları mutluluğa çevirmek hedefimizdi, başarı istiyorduk ve bunlarda bir kısım mesafe aldığımızı düşünüyorum. Şiddeti, kıskançlığı, kötülüğü istemiyoruz ve bunun içerisinde olmayacağız. Ne durumda olduğumuzu biliyoruz hedefimiz ve planımız bellidir. Biz büyük bir aileyiz futbolcular bizim çocuklarımız bunun içerisinde yönetimler, teknik heyetler, medya, taraftarlar herkes var. Biz ötekiler değiliz, birlikte olduğumuzu hiç unutmayalım. Sevginin hoşgörüyü, hoşgörünün de barışı huzuru getirdiğini biliyoruz. Futbol ortak değerimiz tabi ki tartışacağız ama birlikte yarışacağız. Gençlerimize güveniyoruz, yeni nesiller üretmek istiyoruz. Doğru olacağız ve birçok şeyi düzelteceğiz ama bunu hep birlikte sevdamızla yapacağız. Türkiye kazanırsa bizde kazacağız. Biz Türkiye için kazanmak istiyoruz. Geçmişimizde biliyoruz ama geleceği kurmak için bugünü iyi yaşamak durumundayız. Büyük hayallerimiz için büyük adımlar atmayı düşünüyoruz, kötülükleri şutlayacak iyilikleri kucaklayacağız. Gurur duyulan inançlı, skor üreten takım olmak istiyoruz. Ülkemiz adına buradayız. Futbol ve spor yaşanan olumsuzlukları tamamen unutturmaz ama umut verir. Zor geçen 2020 yılından sonra buradayız 2021’in ortalarına yanaştık ve bu durum hala devam ediyor ama futbolun skorlardan günlük başarılardan daha fazla değerler taşıdığını biliyoruz. Oyuncularım 2020 elemelerinde ve yeni başlayan Dünya Kupası elemelerinde bu sorumlulukları gösterdiler. Bu turnuvada din, dil, ırk, sosyal ekonomi ve sınıf farkı olmadan birlikte olmanın aynı hedefler için yarışmanın milyonlarca insanla aynı duyguları hissetmenin tadını yaşayacağız.”