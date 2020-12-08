A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri fikstürü belli oldu

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynayacağı maçların programı belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2020 Salı, 21:17
A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri fikstürü belli oldu
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'mının, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynayacağı maçların programı açıklandı.

İşte fikstür:


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