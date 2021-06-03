A Milli Takım'ın Moldova maçındaki 11'i belli oldu

03 Haziran 2021 Perşembe, 18:41

A Milli Takım'ın Moldova 11'i şöyle:

Uğurcan Çakır

Zeki Çelik

Merih Demiral

Çağlar Söyüncü

Umut Meraş

Okay Yokuşlu

Ozan Tufan

Yusuf Yazıcı

Hakan Çalhanoğlu

Kenan Karaman

Burak Yılmaz

SAKAT OYUNCU BULUNMUYOR

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi son hazırlık maçında Almanya'da Moldova ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibin kadrosunda bu mücadele öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.

3 Haziran Perşembe günü, Paderborn kentindeki Benteler Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Milliler, Moldova mücadelesiyle 2021 yılındaki 6'ncı maçına çıkacak.

Bu yıl oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alan milliler, 2 maçtan berabere ayrıldı. Bu maçlarda 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 6 gol gördü.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık bir skorla ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken Antalya'da oynanan Gine maçını golsüz eşitlikle tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıkları kapsamında yarın özel maçta karşılaşacağı Moldova önünde hiç kaybetmedi. Türkiye, tarihinde Moldova ile 12’nci maçına çıkacak. İki ülke A milli takımları daha önce 8'i resmi, 3'ü özel olmak üzere 11 maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde milli takım 9 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı ve rakibine hiç yenilmedi.

A Milli Futbol Takımı, Moldova özel maçıyla tarihinde 592. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 275'i özel 591 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 225 galibiyet elde etti, 142 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford).