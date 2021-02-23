AA muhabiri Ferdi Akıllı yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı Zonguldak muhabiri olarak görev yapan Ferdi Akıllı, yaşamını yitirdi. Akıllı'nın cenazesi bugün Zonguldak'ta toprağa verilecek.

cumhuriyet.com.tr
23 Şubat 2021 Salı, 12:03
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11 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi gören Ferdi Akıllı, gece saatlerinde kalbinin durması üzerine yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaklaşık 12 yıldır AA'da görev yapan Akıllı'nın cenazesi bugün ikindi vakti memleketi Zonguldak'ta Kırat Mezarlığında toprağa verilecek.


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