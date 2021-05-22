AA muhabiri Musab Turan hakkında suç duyurusu

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:00

Anadolu Ajansı tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada "Musab Turan'ın iş akdi fesh edilmiştir" denildi. Açıklamada, Gri pasaport ve basın kartının iptali için ilgili kurumlara bildirim yapıldığı belirtildi.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, “Bir eski çalışanımızın yapmış olduğu eylem gazetecilikle ve ajansımızın yayın ilkeleri ile kesinlikle örtüşmemektedir. Bu eylemin motivasyonu çok yönlü olarak incelenecektir” dedi.

Karagöz, konuyu ‘planlı, hesaplı, sonuçları önceden öngörülmüş, stratejik hedefleri olan bir eylem olarak’ nitelendirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

“Kurumumuz içinde bu konunun üzerine gidilecektir. Konuyla ilgili her türlü idari tedbir alınmıştır. Öte yandan kurumumuz, bu eylemin faili hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Konu hukuka intikal ettirilmiştir. Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır.”





Musab Turan adlı muhabirin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yönelttiği soru şöyleydi:

“Sayın bakanım, Anadolu Ajansı Musab Turan. Efendim, son günlerde gündemi meşgul eden konular var. Burada nakrobürokrasiyle ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan, milletin teveccühünü kazanan Ak Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük? Çarşıda, pazarda, metrobüste çocuklar herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli bakanımıza sorum da… Sayın Soylu, kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı, savunma yaptı mı? Savunması sizleri tatmin etti mi? Sayın bakanım, üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken bu maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?”