AKP'li Tayyar'dan, 'Musab Turan' paylaşımı: Bir siyasinin referansıyla...
Eski AKP milletvekili ve MKYK üyesi Şamil Tayyar, AA muhabirliğinden kovulan Musab Turan olayına ilişkin, "Hakkında ‘kripto’ raporu bulunan, bir siyasinin referansıyla pozisyonunu koruyan muhabirin sorusu, gazetecilik değil kahpe bir tezgahtır" dedi.
Tayyar'ın açıklaması şöyle:
Kardeşi FETÖ’den ihraç edilen, hakkında ‘kripto’ raporu bulunan, bir siyasinin referansıyla pozisyonunu koruyan muhabirin sorusu, gazetecilik değil kahpe bir tezgahtır. Sadece bu kripto değil, tezgahı kuran bu içerdeki alçaklar da hesap vermelidir. Az önce @suleymansoylu bakanımızın yanından ayrıldım. Peker’den savcı ve muhabire uzanan içerdeki kirli ağı öğrenince midem bulandı, devletim adına üzüldüm. Çok yazık. Bu arada @suleymansoylu bakanımız kırgın ama keyifliydi. Görevinin başında, Rabbim yardımcısı olsun.
Tayyar ayrıca, Soylu'nun ‘görevinin başında’ bulunduğunu belirtti.
Tayyar, "Az önce @suleymansoylu bakanımızın yanından ayrıldım. Peker’den savcı ve muhabire uzanan içerdeki kirli ağı öğrenince midem bulandı, devletim adına üzüldüm. Çok yazık. Bu arada @suleymansoylu bakanımız kırgın ama keyifliydi. Görevinin başında, Rabbim yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.
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