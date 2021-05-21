AKP'li Tayyar'dan, 'Musab Turan' paylaşımı: Bir siyasinin referansıyla...

21 Mayıs 2021 Cuma, 22:50

İçişleri Bakanı Soylu ile ilgili iddiaları bakanlar Varank ve Pakdemirli'ye soran AA muhabiri Musab Turan, “Milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Soylu’dan daha mı küçük?” dedi. Anadolu Ajansı, yaşananların ardından Musab Turan'ın işine son verildiğini duyurdu.





AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Twitter'dan yaptığı açıklamada Turan'a ilişkin, " Kardeşi FETÖ’den ihraç edilen, hakkında ‘kripto’ raporu bulunan, bir siyasinin referansıyla pozisyonunu koruyan muhabirin sorusu, gazetecilik değil kahpe bir tezgahtır " dedi. Tayyar, Süleyman Soylu ile görüştüğünü belirterek "Bakanımız kırgın ama keyifliydi. Görevinin başında, Rabbim yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın açıklaması şöyle:

Kardeşi FETÖ’den ihraç edilen, hakkında ‘kripto’ raporu bulunan, bir siyasinin referansıyla pozisyonunu koruyan muhabirin sorusu, gazetecilik değil kahpe bir tezgahtır. Sadece bu kripto değil, tezgahı kuran bu içerdeki alçaklar da hesap vermelidir. Az önce @suleymansoylu bakanımızın yanından ayrıldım. Peker’den savcı ve muhabire uzanan içerdeki kirli ağı öğrenince midem bulandı, devletim adına üzüldüm. Çok yazık. Bu arada @suleymansoylu bakanımız kırgın ama keyifliydi. Görevinin başında, Rabbim yardımcısı olsun.





Tayyar ayrıca, Soylu'nun ‘görevinin başında’ bulunduğunu belirtti.





Tayyar, "Az önce @suleymansoylu bakanımızın yanından ayrıldım. Peker’den savcı ve muhabire uzanan içerdeki kirli ağı öğrenince midem bulandı, devletim adına üzüldüm. Çok yazık. Bu arada @suleymansoylu bakanımız kırgın ama keyifliydi. Görevinin başında, Rabbim yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

