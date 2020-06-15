AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri başvuruları başladı

15 Haziran 2020 Pazartesi, 15:45

Batı Balkanlar ve Türkiye’den araştırmacı gazetecilik haberlerine yönelik yıllık olarak düzenlenen “AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri” başvuruları 8 Haziran’da başladı. Avrupa Birliği desteğiyle Balkan Araştırmacı Gazeteciler Ağı (BIRN) ile Gazeteciler Cemiyeti’nin ortaklaşa düzenledikleri, araştırmacı gazetecilerin olağanüstü başarılarını tanıma, teşvik etme ve Batı Balkanlar ile Türkiye’de nitelikli araştırmacı gazeteciliğin görünürlüğünü artırmayı amaçlayan “AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri” başvuruları 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü sona erecek.

Başvuru sahipleri; 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, gücün kötüye kullanılması, temel hakların ihlal edilmesi, yolsuzluk ve organize suç konularında yayınlanmış olan araştırma yazılarıyla yarışmaya katılabilecek. Başvuru sahipleri, bireysel ya da grup olarak, resmi, azınlık veya uluslararası dillerde, Türk medyasında; basılı, çevrimiçi, radyo veya televizyon mecralarında yayınlanmış eserleriyle başvuru yapabilecek. Yazıların 2019 takvim yılı içerisinde yer almış olması gerekiyor.

Ödüller, halen yürütülmekte olan bölgesel Batı Balkanlar ve Türkiye AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü’nün devamı niteliğinde olup, “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Haberciliğin Niteliğinin ve Bağımsız Gazeteciliğinin Güçlendirilmesi” projesinin bir parçası olarak yürütülüyor. 2020 yılı için ayrılan toplam 10 bin Avroluk fonda, birinciye 5 bin Avro, ikinciye 3 bin Avro, üçüncüye ise 2 bin Avro verilecek.

Detaylı bilgi için [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.