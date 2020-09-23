AB-Berlin hattıyla temasların ardından Ankara-Atina istikşafi görüşme kapısını araladı

23 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimin görüşüleceği kritik Avrupa Birliği Liderler zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. Erdoğan, Türkiye’nin Yunanistan’la istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu vurgularken “diyalog kanallarının nasıl ilerleyeceği konusunda Yunanistan’ın atacağı adımların önemli olduğunu” söyledi. Bu görüşme sonrasında ise 24-25 Eylül tarihleri arasında yapılacağı belirtilen kritik AB zirvesinin 1-2 Ekim’e ertelendiği haberi gündemde yankı buldu. Ertelemeye gerekçe olarak AB Konseyi Başkanı Michel’in ekibinden bir kişinin yeni tip koronavirüse yakalanması gösterildi. Michel’in testinin negatif çıktığı, gözlem amaçlı karantinaya girdiği duyuruldu.

MACRON’LA TEMAS

Bu arada gündeme Ankara’ya karşı AB içinde Atina ile en sert muhalefeti gösteren Paris ile görüşme haberi yansıdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmnauel Macron ile bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan gelen talep üzerine gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Fransa ve Türkiye-AB ilişkileri ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin sebebinin Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin bölgedeki meşru haklarının yok sayılması olduğuna işaret ederek, Fransa’nın Yunanistan ve Rum kesiminin gerginliği tırmandıran maksimalist iddia ve adımlarını desteklemesine anlam veremediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Yunanistan geriliminde arabuluculuk rolü üstlenen Merkel ve Michel ile videokonferans yöntemiyle 1 saat 40 dakika süren üçlü bir görüşme yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da hazır bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklamasında, “Türkiye ve Yunanistan’ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu” ifade edildi. Erdoğan’ın, Doğu Akdeniz’de gerginliğin azaltılması ve diyalog kanallarının işletilmesi için yakalanan nispi ivmenin karşılıklı adımlarla korunması gerektiğini vurguladığı belirtildi. Türkiye’nin diyalog ve müzakereden yana, sağduyulu ve soğukkanlı tavır sergilediğini kaydeden Erdoğan’ın Almanya’nın arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladıklarını söylediği aktarıldı. Atina’dan da istikşafi görüşmelerin başlamasına olumlu sinyal geldi. Reuters’ın haberine göre görüşmeler yakın zamanda İstanbul’da yapılabilir.

BÖLGESEL KONFERANS ÇAĞRISI

Daha önce gündeme getirdiği Doğu Akdeniz için bölgesel konferans önerisini yineleyen Erdoğan,“Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türkleri dahil, tüm tarafların katılımıyla düzenecek bölgesel bir konferanstan herkesin yararına olacak olumlu ve yapıcı kararlar çıkacağına inandığını” söyledi. Erdoğan ayrıca AB’nin Türkiye ile sağlıklı bir işbirliği geliştirilmesinin bölgesel sorunların çözümüne katkı sağlayacağını ve Merkel ile Michel’in Türkiye-AB ilişkilerine pozitif gündem kazandırma gayretlerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Doğu Akdeniz’de yaşanan son gerilimin ardından Türkiye ve Yunanistan arasında uzun yıllar boyunca süren ve son olarak 1 Mart 2016’da Atina’da yapılan istikşafi görüşmelerin yeniden başlayabileceği belirtilmişti. Öte yandan NATO Karargâhı’nda Türk ve Yunan askeri heyetleri arasında Doğu Akdeniz’de yaşanabilecek çatışmaların önlenmesi için yapılan teknik görüşmelerin beşincisi dün Brüksel’de yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, bir sonraki görüşmenin gelecek hafta yapılmasının planlandığını bildirdi.