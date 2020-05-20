AB içinde krizi atlatma çabası

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, video konferansla yaptıkları toplantının ardından AB ekonomisini canlandırmak için 500 milyar Avroluk ekonomik destek/yatırım fon planını oylamaya sunacaklarını açıkladı. İki ülke lideri üye ülkelerin pakete onay vermesi halinde AB içerisindeki büyümeyi güçlendirmek ve rekabeti arttırmak istediklerini söyledi.

DAYANIŞMA MESAJI

Macron ve Merkel, paket ile inovasyon, araştırma, dijitalleşme ve ekoloji alanlarına yatırım yapmak istediklerini kaydetti. İhtiyacı olan AB ülkeleri arasında desteğin paylaştırılacağına değindi. Merkel, “Amaç, Avrupa’nın bu krizden daha güçlü, daha uyumlu ve dayanışma içinde çıkmasıdır’’ ifadelerini kullanırken “Avrupa şimdi birlikte durmalı” dedi.

Macron da “mevcut kriz AB tarihinde benzeri görülmemiş bir krizdir. Ancak hedefimiz açık: Avrupa bu krizi birlikte aşacak ve daha güçlü çıkacaktır” ifadesini kullandı.

İkili, ayrıca sağlık, enerji veya savunma gibi stratejik sektörlerde çalışan şirketlerin Avrupa ülkeleri içerisinde üretimlerini sürdürmeleri için bir yatırım kontrol aracı benimsemeleri görüşünü dile getirdi. Plan arasında “sağlık stratejisi” de yer elıyor. “Mevcut krize ve gelecekteki sağlık krizlerine cevabımız, stratejik sağlık egemenliği temelli yeni bir Avrupa yaklaşımına dayanmalıdır” deniliyor. İlaç endüstrisinde işbirliği vurgusu yapılıyor. Salgında Avrupa’da en ağır tabloyu yaşayan İtalya’da AB’ye yönelik yalnız bırakıldık yönündeki tepkiler dikkat çekmişti.