AB ile aşı üreticisi firmalar arasında gerilim: Yasal işlem başlatacağız

25 Ocak 2021 Pazartesi, 13:37

AstraZeneca, tedarik zinciri sorunları nedeniyle AB'ye, beklenenden daha az Covid-19 dozu gönderileceğini duyurması AB’de tepkilere yol açtı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç şirketlerine COVID-19 aşılarının tedariki için imzaladıkları sözleşmelere uymaları konusunda baskı yapacağını söyledi.

Michel Radyo 1’e yaptığı açıklamada, "İlaç şirketlerinin imzaladıkları sözleşmeye sadık kalmalarını bekliyoruz" dedi. Bu konuda şeffaflık beklentisi içinde olduklarını da belirten Michel, bunun sağlanması için yasal yollara başvuracaklarını vurguladı.

İTALYA: YASAL İŞLEM BAŞLATACAĞIZ

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Bu, AstraZeneca ve Pfizer’ tarafından Avrupa sözleşmesine yönelik sergilenmiş bir saygısızlıktır. Bu sebeple yasal işlem başlatacağız. Aşı planı programımızda değişim yaşanmaması için çalışıyoruz” dedi.

AB Komisyonu’nun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides ise yaptığı açıklamada, teslimat gecikmesinin yaşanmasından memnun olmadıklarını dile getirmişti.