AB Liderler Zirvesi başladı: Doğu Akdeniz ve Türkiye ana gündem maddesi

01 Ekim 2020 Perşembe, 16:54

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren AB Konseyi toplantısı Brüksel'de başladı. İki gün sürecek toplantılarda Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı konusunun yanı sıra, Belarus, Çin-AB ilişkileri, Dağlık Karabağ, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi ile tek pazar, sanayi politikaları ve dijital dönüşüm gibi konular ele alınacak.

Zirvenin ilk oturumunda dış politika konuları tartışılacak. Bunlar Çin ile ilişkiler, Dağlık Karabağ, Navalnıy ve Belarus olacak.

AB liderleri bu oturumun ardından akşam yemeğine geçecek. Burada ele alınacak konu ise Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkiler olacak. Yemeğin ardından, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in basın toplantısı yaparak gazetecilere bilgi vermesi bekleniyor.

GKRY’NİN BELARUS YAPTIRIMLARINI ENGELLEMESİ DE GÜNDEMDE

Zirvenin yarın sabahki oturumunda ise AB tek pazarı, sanayi politikaları ve dijital dönüşüm konuları tartışılacak.

Zirvenin Türkiye ve Doğu Akdeniz ile ilgili kısmında AB yönetimi, liderlere Doğu Akdeniz konulu uluslararası konferans düzenlenmesi önerisiyle ilgili konferansın zamanı, katılımcıları, formatı ve konuları hakkında fikirleri sunacak.

Ayrıca Güney Kıbrıs’ın Türkiye'ye tedbir şartını öne sürerek Belarus'a yönelik yaptırımları engellemesi de zirvede tartışılacak konular arasında yer alıyor. AB liderlerinin, Güney Kıbrıs’ın Belarus vetosunu nasıl engelleyebileceklerini tartışacağı belirtiliyor.

Dış politika konulu gündem maddeleri arasında son günlerdeki gelişmelerden sonra eklenen Dağlık Karabağ hakkında ise AB liderlerinin üçüncü ülkelerin meseleye müdahil olmamasına yönelik çağrıda bulunması bekleniyor.