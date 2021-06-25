AB Liderler Zirvesi'nde 'eşcinsel" polemiği

25 Haziran 2021 Cuma, 11:04

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde, Macaristan'da 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe teşvik etmeyi yasaklamak için çıkarılan fakat birçok AB üyesinin tepkisiyle karşılaşan yasa nedeniyle tartışmalar yaşandığı bildirildi.

Zirve toplantısında bulunan üst düzey bir AB yetkilisi, Macaristan'daki yasa üzerine 27 üyenin tamamının söz aldığı toplantıda "derinlemesine ve hatta zaman zaman da duygusal" tartışmalar yapıldığı bilgisini verdi.

AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre, birçok AB lideri yasanın "eşcinsellerin haklarını etkilediğini" ve AB değerlerinin baltalandığını savundu.

Basına sızan haberlerde de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasındaki konuşmalar ile gergin ortama dair diplomatların verdiği bilgiler yer aldı.

"NEDEN AB'DE KALIYORSUN?"

Toplantıya katılan diplomatlara dayandırılan haberlere göre, Orban'a yasa nedeniyle tepki gösteren Rutte, "Viktor, bunu yapıyorsan neden halen AB'de kalıyorsun?" sorusunu yöneltti.

Rutte, Orban'a AB anlaşmalarında yer alan ve bir ülkenin istediği zaman Birlikten çekilebileceğini belirten 50'nci maddeyi hatırlattı.

Macaristan Başbakanı Orban'ın tepkileri dinledikten sonra söz alarak eleştirileri yanıtladığı, yasanın AB liderlerince yanlış yorumlandığını söylediği ifade edildi.

Orban, yasayla ilgili eleştiriler karşısında zirve öncesinde yaptığı açıklamada, yasanın eşcinsellere karşı olmadığını, çocuklar ve aileleri korumayı amaçladığını dile getirmişti.

MACAR BAKAN'DAN RUTTE'YE: SÖMÜRGECİ

Bakan Varga, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Rutte'nin, "eski sömürgeci kibriyle" konuştuğunu dile getirdi.

Varga, "Yaşadığım sürece tüm gücümle Macarların ne Rutte ne de bir başka sömürgeci önünde diz çökmemesi için mücadele edeceğim." ifadesini kullandı.

Rutte, bugün yaptığı açıklamada, söz konusu yasanın, eşcinselliği pedofili ile karıştırdığını belirtip, Macaristan'ın, yasayı geri çekmesi, aksi takdirde Avrupa Birliğinden (AB) ayrılması gerektiğini söylemişti.

13 AB ÜLKESİ YASAYI KINADI

Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, İspanya, İsveç ve Letonya tarafından 22 Haziran'da imzalanan ortak bildiride, Macaristan Parlamentosu tarafından geçen hafta kabul edilen ve eşcinsellik karşıtı olduğu belirtilen yasaya tepki gösterilmişti.

Macaristan'da çocukları korumak adına kabul edilen yasanın, eşcinsellere karşı ayrımcılık içerdiği ve fikir özgürlüğünü ihlal ettiği savunulan bildiride, farklılıkları kabul etmenin ve eşit tutmanın, AB'nin temel değerleri olduğu ve bundan taviz verilemeyeceği kaydedilmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de dün yaptığı açıklamada, "Bu Macar yasası utanç verici. Sadece cinsel yönelim temelinde ayrımcılık yapmakla kalmıyor, aynı zamanda AB'nin temel değerlerine de aykırı. Bu konuda taviz yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

YASANIN İÇERİĞİ

Macaristan'da, 15 Haziran'da kabul edilen ve tartışmalara neden olan yasaya göre, okullarda 18 yaş altındaki kişilere, eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik eden" herhangi bir içeriğin gösterimi yasaklanmıştı.

Yasaya göre ayrıca, televizyon kanalları da bu tür içeriklere sahip film ve programların izlenmesini, 18 yaşın üzerindeki kişilere önerebilecek.