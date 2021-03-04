AB, Sputnik V aşısını ön değerlendirmeye aldı

04 Mart 2021 Perşembe, 12:35

EMA'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Merkezinin geliştirdiği aşının ön değerlendirmesinin laboratuvar ve yetişkinlerdeki klinik çalışmaların sonuçları temelinde başladığı belirtildi.

Çalışmalara göre aşının antikor ve bağışıklık hücreleri üretimini tetikleyerek Covid-19'a karşı koruma sağladığı ifade edilen açıklamada, EMA'nın değerlendirmesinin, aşının AB'de kullanımı için resmi onay başvurusu yapılması için gerekli tüm bilimsel kanıtlar gelene kadar devam edeceği kaydedildi.

Sputnik V aşısı, adenovirüs ailesinden iki virüsü içeriyor ve bu virüsler hastalığa karşı iki doz halinde ayrı ayrı vücuda veriliyor.

Aşının AB onayı için EMA'ya başvuru yapıldığına dair şubat başında Rus basınında haberler çıkmış ancak EMA bu haberleri yalanlamıştı.

EMA, aşıların ön değerlendirmesini, resmi kullanım onayı başvurusu yapıldığında onay sürecini hızlandırmak amacıyla yürütüyor.

SRİ LANKA ONAY VERDİ

Sri Lanka, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanılmasına onay verdi.

İlaç Üretimi ve Düzenleme Bakanı Channa Jayasumana, Sputnik V aşısı için kullanım yetkisi verildiği ve Rusya'nın Gamaleya Araştırma Enstitüsünden aşı sipariş edildiğini kaydetti.

Ülkede, Rus aşısı İngiliz Oxford-AstraZeneca aşısının ardından kullanım onayı verilen ikinci aşı oldu.

Sri Lanka, Hindistan'daki Serum Enstitüsü tarafından üretilen Oxford-AstraZeneca aşısından 1 milyon doz alırken, şimdiye kadar 550 bin kişiye aşı yapıldı.

Kitlesel aşı kampanyası kapsamında, Sri Lanka'nın Hindistan Serum Enstitüsünden 10 milyon doz, AstraZeneca Enstitüsünden 3,5 milyon dozdan fazla aşı alması bekleniyor.