AB temsilcisi Rumlara güvence verdi, Türkiye'nin faaliyetleri 'yasadışı' dedi

26 Haziran 2020 Cuma, 16:22

Lefkoşa'da AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides ile bir araya gelen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, görüşmede bölgesel istikrarı güçlendirme ve gerilimi düşürmenin yollarını ele aldıklarını belirterek "Münhasır ekonomik bölgelerin belirlenmesi, Kıbrıs'ın da önerdiği üzere uluslararası hukuka tam saygı ve iyi niyet temelinde yapılmalıdır" diye konuştu.

Borrell ayrıca "AB olarak, ilgili kıyılar arasında deniz alanlarının sınırlandırılması konusunun iyi niyet içinde müzakere edilmesi için Kıbrıs hükümetinin Türkiye'ye yaptığı çağrıyı memnuniyetle karşıladıklarını ve müzakereleri destekleyeceklerini" söyledi.

"MÜZAKERELERİ DESTEKLİYORUZ"

AB'nin Kıbrıs'ın egemenlik haklarına desteğinin tam olduğu mesajını yineleyen Borrell, "Kıbrıs'ın, hepimize zarar verebilecek bir gerilimden kaçınmak için gösterdiği çabaları takdir ediyoruz. Müzakereler uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde gerçekleşmelidir" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) tanımayan Türkiye, "GKRY'nin tek başına sondaj faaliyetleri gerçekleştirmesine karşı çıkıyor ve Kıbrıslı Türklerin de ada açıklarındaki doğal zenginliklerde hakkı bulunduğunu savunuyor.

ExxonMobil ve Qatar Petroleum şirketleri geçen yıl Kıbrıs açıklarında, tahmini 142 milyar ila 227 milyar metreküplük rezervle şimdiye kadar keşfedilen en büyük doğal gaz yatağını bulmuştu.

RUMLARA GÜVENCE VERDİ

DW Türkçe'nin haberine göre, "Türkiye'nin bölgede bölgesel işbirliği, istikrar ve güvenliği zayıflatmanın yollarını arayan bir oyunbozan konumunda olduğunu" ifade eden Kıbrıs Dışişleri Bakanı Hristodulides, Borrell'in Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'e "AB'nin uluslararası hukuka saygı göstermesi için Ankara'ya net mesajlar göndermeyi sürdüreceği ve hak ihlallerini derhal sona erdirmesi için baskı uygulayacağı" güvencesi verdiğini söyledi.