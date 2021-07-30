AB uydusu, Türkiye'deki orman yangınlarının dumanlarını görüntüledi

AB uydusu, Türkiye'deki orman yangınlarının dumanlarını Akdeniz üzerinde görüntüledi.

AA
30 Temmuz 2021 Cuma, 14:36
AB uydusu, Türkiye'deki orman yangınlarının dumanlarını görüntüledi
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Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarının dumanları, Avrupa Birliğinin (AB) uydusu tarafından Akdeniz üzerinde görüntülendi.

AB Komisyonuna bağlı Savunma Sanayisi ve Uzay Genel Müdürlüğü (DEFIS), Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 

"Birçok kontrol edilemeyen yangın Doğu Akdeniz'i etkiliyor" denilen mesaja iliştirilen uydu fotoğrafında, Mersin'den Kıbrıs'a ve Antalya'dan Akdeniz'e doğru dumanların yükseldiği görüldü.


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