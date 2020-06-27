AB yetkilisi Borrell’in Yunanistan sonrası durağı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oldu

27 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Avrupa Birliği (AB), enerji ve etkinlik mücadelesi ekseninde süren gerilimin Libya ve Suriye’deki gelişmelerle birlikte yükseldiği Akdeniz üzerinden Ankara’ya karşı sert çıkışını sürdürüyor.

AB Dış İşleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında sürdürdüğü doğalgaz arama ve sondaj çalışmalarının “yasadışı” olduğunu iddia ederek Ankara’nın bu faaliyetleri durdurması çağrısını yineledi.

Önceki gün Yunanistan’da yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) giden Borrell, burada Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides ile bir araya geldi. AB yetkilisi, görüşmede bölgesel istikrarı güçlendirme ve gerilimi azaltma yollarını konuştuklarını belirtti. “Türkiye’nin itiraz ettiği münhasır ekonomik bölgelerin (MEB) sınırlandırılması konusu, uluslararası hukuka tam saygı ve iyi niyet temelinde yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Hristodulides ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Türkiye bir yıldan kısa bir süre içinde altıncı yasadışı sondaj çalışmalarını başlatarak egemenlik haklarımızı ihlal etti ve bölgeyi daha da istikrarsızlaştı” iddiasında bulundu. Borrell, çarşamba günü Yunanistan’ın Türkiye sınırına yaptığı ziyarette, mart ayından bu yana kapalı bulunan sınır kapısında incelemelerde bulunmuştu.

AB ülkelerinde havaların ısınmasıyla birlikte göç akını yeniden bir numaralı gündem maddesi haline gelirken Borrell’in bu ziyarette “dış sınırlarımızı korumaya kararlıyız” çıkışı dikkat çekmişti. Ankara’dan ise tepki yükselmişti.