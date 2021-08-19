AB Yüksek Temsilcisi'nden ABD Başkanı Biden'a itiraz: 'Bu tartışılır'
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan yorumunun ‘tartışmalı’ olduğunu belirtti.
Borrell, Avrupa Parlamentosunun (AP) Dış İlişkiler ve Kalkınma Komitelerinin Afganistan konulu olağanüstü oturumunda yaptığı konuşmada, ülkedeki durumu "felaket ve kabus" olarak niteledi.
Afganistan'daki ilk hedef El Kaide ile mücadele olsa da daha sonra odağın modern bir devlet inşa etmeye döndüğüne dikkati çeken Borrell, Biden'ın devlet inşasının hiçbir zaman asıl hedef olmadığı yönündeki söylemine atıfta bulundu ve "Bu tartışılır" dedi.
"Afganistan'da bir devlet inşa etmek için çok şey yaptık." diyen Borrell, bugün gelinen noktada "bir başarısızlıkla karşı karşıya kalındığına ve hatta hedefin bu olmadığının dahi söylendiğine" işaret etti.
Borrell, "Bu ulus inşası operasyonundan öğrenecek çok ders var" ifadelerini kullanarak sadece ABD'nin son 20 yılda günlük olarak 300 milyon dolar harcadığını söyledi.
ÇİN VE RUSYA AÇIKLAMASI
AB Yüksek Temsilcisi, Çin'in halihazırda Taliban'ı tanıdığını, Rusya'nın da tanıyacağını, iki ülkenin de varlığını artıracağını belirterek bunun jeopolitik güç dengesini değiştireceğini ifade etti.
"Durumun yeni jeopolitik sonuçlarıyla baş etmek için diplomatik kapasitemizi artırmalıyız ve aynı fikirdeki ülkelerle, özellikle ABD ve İngiltere ile birlik içinde olmalıyız" diyen Borrell, Orta Asya'nın AB için daha önemli bir coğrafya haline geleceğini, bölge ülkeleriyle daha yakından çalışılacağını kaydetti.
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