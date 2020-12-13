AB Zirvesi’ndeki Türkiye geriliminin perde arkası

13 Aralık 2020 Pazar, 09:54

Ankara-Brüksel hattında iplerin gerilmesine sebep olan AB Liderler Zirvesi önceki gün tamamlandı. Zirvede daha önce basına sızdırılan taslak metindekinin aksine “Türkiye’ye yaptırım” çıkmazken bu kararın yankıları uluslararası kamuoyunda hissedilmeye devam ediliyor.

Kararın ardından bir açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye’ye yaptırım ile ilgili konuştu. Miçotakis, “Türkiye’ye yaptırımlar konusunda bir son değil bu. Eğer Türkiye provokatif davranışa devam ederse AB yaptırımla yanıt verecektir. Türkiye’nin değişmesi bekleniyor ve onlar Avrupa’nın da kendi hızında yoluna devam ettiğini anladılar. AB, Yunanistan ve Rum Kesimi’ni destekliyor” dedi.

“MERKEL MACRON’U İKNA ETTİ”

Öte yandan Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce edisyonunda AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye’ye yaptırımlar görüşülürken yaşananlar yayınlandı. Kathimerini, Türkiye’ye yaptırımlar görüşülürken Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ikna ettiğini yazdı.

Sözcü'de yer alan habere göre gazete, “Macron açıkça Almanya Başbakanı Merkel’in argümanına ikna oldu. Merkel, “Yeni ABD yönetiminin 20 Ocak’ta görevi alacağını ve bu durumun da Ankara’nın daha ılımlı olmasına ön ayak olacağını” söylediği belirtildi.

“DİPLOMASİYE BİR ŞANS DAHA”

Zirvede ayrıca İspanya ve İtalya’nın da Türkiye’ye yaptırımın gereksiz olduğu konusunda hemfikir olduğu ve Türkiye’nin AB için önemli olduğu açıklamasını yaptığı belirtildi. Bu iki ülke AB-Türkiye geriliminde “diplomasiye bir şans daha verilmesi” gerektiği konusunda görüş verdi.

Macron’un ayrıca Berlin’in görüşlerine katıldığı belirtilirken, Almanya’nın olası bir yaptırımın Türkiye’yi Moskova ve Pekin’e doğru sürüklemeye sebep olabileceğine dair görüşüne de katıldığı kaydedildi.