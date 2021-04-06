ABB Başkanı Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti

06 Nisan 2021 Salı, 20:48

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 vakalarının kent genelinde artış göstermesi nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın tüm randevularının iptal edildiğini duyurdu.



Öte yandan belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre ise, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ziyaretçi kısıtlaması uygulaması yeniden başladığı duyuruldu.

Duyuru metni şu şekilde: