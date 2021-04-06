ABB Başkanı Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara genelinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle randevularını iptal etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 vakalarının kent genelinde artış göstermesi nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın tüm randevularının iptal edildiğini duyurdu.
Öte yandan belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre ise, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ziyaretçi kısıtlaması uygulaması yeniden başladığı duyuruldu.
Duyuru metni şu şekilde:
Video Haberler
- Özgecan'ın ailesinden 'Sapık Alihan'a suç duyurusu
- Antalya'da enişteye öldüresiye dayak kamerada
- Önce bacağını daha sonra boynunu ve kulağını ısırdı
- Patlayıcı kullanarak en az bin 800 mahkumu kaçırdılar
- 'NASA' ve 'Elon Musk'ın telefonlarına yanıt vermedi
- Şanlıurfa'da bir ilk gerçekleşti!
- Gemi mürettebatı ölümden böyle kurtarıldı
- Denizli'de esrarengiz olay!
- Üç yavru kediye süt annelik yapıyor
- Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Acun'un dizi setinde kaza: Akyüz yoğun bakıma kaldırıldı
- Akşener ile Saray Görüştü mü?
- Yavaş ve Akşener'e tehdit gibi tweet
- Çin menşeili aşılarla ilgili kritik açıklama
- D vitamini kullanımına dikkat!
- Miras kavgasında silahlı baskın: 3 ölü, 2 yaralı
- ABD'den Savunma Sanayi Başkanlığı'na 'Rusya' yaptırımı
- Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar
- Herkesin tartıştığı skandal listeyi Soylu hazırladı
- Emekli subaylardan Milli Savunma Bakanlığı'na yalanlama