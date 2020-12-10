ABB Başkanı Yavaş’ın açıkladığı dosyalara karşı AKP’li meclis üyesi Köse ‘mağduriyet’ kartını açtı

10 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

Belediye meclisinde sesinin kesildiğini savunan Köse, konuyla ilgili mahkemeye başvurduğunu belirtti. AKP’li Ali İhsan Ölmez ise Gökçek’i, “Efsane bir adamdı. Bu insanlar zor yetişiyor” sözleriyle savundu.

SALONU TERK ETMİŞLERDİ

Yavaş, belediye meclis toplantısında, görevden el çektirilen eski başkan Melih Gökçek döneminde belediyenin uğradığı zararları anlatmak istemiş, AKP ve MHP grubu meclisi terk edince, bir basın toplantısı ile açıklama yapmıştı. AKP’li Köse, dün Yavaş’ın katılmadığı belediye meclis toplantısında, Yavaş’ın açıklamalarına yanıt vermek için söz aldı.

Açıklamasına, “Biz kısık sesleriz, minareleri sen ezansız bırakma Allah’ım...” sözleriyle başlayan Köse, AKP ve MHP’nin belediye meclis salonunu terk ettiğini inkâr etti. Yavaş’ın önceki meclis toplantısında önergesini kabul etmediğini ve bu durumu yargıya taşıdığını söyleyen Köse, “Sırf muhalefetiz diye en temel hakkımızın gasp edilmesine hepiniz sessiz kaldınız. Mahkeme de bizi haklı bulacak, o zaman göreceğim hepinizi” dedi.

AKP’li meclis üyesi Ali İhsan Ölmez ise Yavaş’ın Gökçek hakkındaki açıklamalarına, “Yargıya intikal etmiş bir konuyu ‘yolsuzluk’ diye takdim edemezsiniz. Usulsüz dediğiniz adamı Ankara 5 kere onayladı. Bana göre efsane bir adamdır. Usulsüz dediğiniz adam zor yetişiyor” karşılığını verdi. CHP’li meclis üyeleri de Ölmez’e, “Madem Gökçek efsaneydi, neden görevden aldınız” sorusunu yöneltti.