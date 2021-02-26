ABB’den sağlıkçıları anma için proje yarışması

26 Şubat 2021 Cuma, 19:18

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarına şükran ve anma adına bir yarışma yaptığını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, “18 yıl sonra yarışma: Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı proje yarışmasına çıkıyor. Pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için ‘Sağlık Çalışanları Şükran ve Anma Mekanı’ yarışması düzenleniyor” denildi. Konuya ilişkin konuşan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş de “Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığımız bünyesinde, Ankara Kent Konseyi’mizin bünyesinde kurulmuş olan mimarlık planlama grubumuzun da desteğiyle sağlık çalışanları için tasarladığımız sağlık çalışanları şükran ve anma mekanı yarışmasını önceledik. Onunla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Ödül töreni başkanımızın katılımıyla gerçekleştirilecek. Birinci gelen projenin belirlenmesiyle çalışmalara başlamış olacağız” dedi.

