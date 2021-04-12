ABB’den Ulus için proje yarışması

12 Nisan 2021 Pazartesi, 15:27

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi, Ulus’ta bir “Kültür ve Sanat Merkezi” inşa edilmesi için proje yarışması başlattı. Buna göre, 2003’da geçirdiği yangının ardından yıkılmış olan “Modern Çarşı” arsasına bir kültür sanat merkezi yapılacak. Yarışmacılardan beklenen, Ankara kent tarihinin önemli yapı ve kentsel ögelerini içeren bu alana, nitelikli bir çağdaş yapının kazandırılması. Yarışmaya katılacakların, TMMOB Mimarlar Odası üyesi olması ve meslekten men cezalısı durumunda olmamaları gerekiyor. Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracak. Projeler kargı yoluyla “Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Saray’ı, Anafartalar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No.5, Altındağ/Ankara” adresine ya da “ [email protected]” mail adresine ulaştırılacak. Yarışmanın diğer detayları “yarismayla.ankara.bel.tr”de görülebiliyor.

