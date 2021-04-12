ABB’den Ulus için proje yarışması
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus’ta inşa edilecek bir “Kültür ve Sanat Merkezi” için proje yarışması başlattı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi, Ulus’ta bir “Kültür ve Sanat Merkezi” inşa edilmesi için proje yarışması başlattı. Buna göre, 2003’da geçirdiği yangının ardından yıkılmış olan “Modern Çarşı” arsasına bir kültür sanat merkezi yapılacak. Yarışmacılardan beklenen, Ankara kent tarihinin önemli yapı ve kentsel ögelerini içeren bu alana, nitelikli bir çağdaş yapının kazandırılması. Yarışmaya katılacakların, TMMOB Mimarlar Odası üyesi olması ve meslekten men cezalısı durumunda olmamaları gerekiyor. Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracak. Projeler kargı yoluyla “Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Saray’ı, Anafartalar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No.5, Altındağ/Ankara” adresine ya da “ [email protected]” mail adresine ulaştırılacak. Yarışmanın diğer detayları “yarismayla.ankara.bel.tr”de görülebiliyor.
Video Haberler
- CHP'li Tezcan'dan '128 milyar dolar' sorusu
- AKP hesabından yapılan paylaşıma sert tepki
- Neredeyse başka kadınla evleniyordu!
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
- Akılalmaz ihmal! BionTech aşıları boşa gitti
- Sosyal medyada gündem olan Hafize Aydağ konuştu
- Ural'ın Montrö ve Kanal İstanbul yorumuna tepki yağdı
- Kabine toplantısından önce çarpıcı açıklama
- Kabine toplantısı öncesinde flaş iddia
- Portakal'dan, Erdoğan'a sert tepki
- Erdoğan’la görüşen Kasımpaşalı amiral
- Çok konuşulacak Ahmet Necdet Sezer çıkışı
- Valilikten, Almanya'ya gönderilen 43 kişi için açıklama
- Peker cephesinden TRT spikeri Dede'ye ağır sözler