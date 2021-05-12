ABD, 2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nu yayımladı
ABD 2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nu açıklayan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dünyanın farklı bölgelerinde İslam, Hıristiyanlık ve Yahudilik düşmanlığının arttığını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bakanlıkta açıkladığı raporun, ilgili komisyon tarafından, her yıl dünyadaki dini özgürlüklere ilişkin gelişmeler yakından takip edilerek hazırlandığını belirtti.
Dünyanın farklı bölgelerinde Müslümanları, Hıristiyanları ve Yahudileri hedef alan saldırıların ve ihlallerin arttığına işaret eden Blinken, her türlü dini ayrımcılığın ve dini özgürlük ihlalinin reddedilmesi gerektiğini söyledi.
Konuşmasında, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki ihlalleri dolayısıyla Çin'e, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik ihlalleri nedeniyle Myanmar ordusuna dikkati çeken Blinken, Rusya, İran ve Nijerya gibi ülkelerdeki dini özgürlüklerle ilgili sorunların devam ettiğine işaret etti.
Blinken, "Çin, Müslüman Uygulara yönelik soykırım ve insanlığa karşı suç işlemeye devam ediyor, dini uygulamaları suç haline getiriyor." değerlendirmesini yaptı.
Bu kapsamda Çin'de "Falun Dafa" adlı yöntemi takip edenlere karşı işlediği hak ihlalleri nedeniyle Çinli yetkili Yu Hui'ye yaptırım getirdiklerini açıklayan Blinken, Çin'deki insan hakları ve dini özgürlük ihlallerini takip etmeye devam edeceklerini belirtti.
"Burma'da ordu liderlerinin de aralarında olduğu kişiler, Rohingya'daki çoğu Müslüman olan gruplara karşı yapılan etnik temizlikten sorumludurlar." yorumunu yapan Blinken, İran, Nijerya ve Rusya'dan örnekler vererek bu ülkelerdeki dini özgürlük ihlallerini takip edeceklerini dile getirdi.
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