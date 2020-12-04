ABD Adalet Bakanlığı Huawei'nin Kanada'da tutuklu CFO'su için çözüm arıyor

04 Aralık 2020 Cuma, 09:26

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağın aktardığı bilgilere göre dünyanın en büyük iki ekonomisini karşı karşıya getiren meselede Meng Wanzhou'nun kaderini belirleyecek herhangi bir anlaşmaya varılmış değil.

Meng Wanzhou, 25 Kasım'da Vancouver, Kanada'da üst mahkemenin bir duruşmasına katılmak üzere evinden ayrıldı.

Dow Jones'un kaynaklara dayandırdığı daha önceki haberinde Adalet Bakanlığı yetkilileri ve Wanzhou'nun avukatlarının casusluk ve banka sahteciliği suçlamalarına bağlı ceza davasının ertelenmesini görüştüğü belirtilmişti. Söz konusu durumun gerçekleşmesi halinde iki yıl önce Vancouver'da tutuklanan Wanzhou'nun Kanada'dan Çin'e dönmesi mümkün olacak.

Trump yönetiminin Huawei karşısında attığı adımlar, özellikle de kurucu Ren Zhengfei'nin kızı Meng'in tutuklanması iki ülke arasındaki tansiyonu artırdı. Yürütülen yasal sürecin yanında ABD hükümeti dost ülkelere telekom şirketlerinin Huawei ekipmanlarını kullanmalarını yasaklamaları için baskı uyguladı.

Dow Jones'un haberinde Meng'in şimdiye kadar "bu teklife sıcak bakmadığı ve yanlış bir şey yapmadığına inandığı" belirtilmişti. ABD'nin iddiası Meng'in HSBC Holdings Plc'nin, bankayı ABD yaptırımlarını ihlal etmesine neden olabilecek İran bağlantılı transferleri yapmasını sağladığı yönünde.

Bakanlık sözcüsü ve Huawei temsilcisi konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Meng'in avukatları Bloomberg News'in sorularını yanıtlamadı. Kanada Adalet Bakanı David Lametti'nin sözcüsü "Konu mahkemede olduğu için daha fazla yorum yapmak uygun olmaz." dedi.

Huawei'nin CFO'suyla ilgili bir anlaşmaya varılması, Dow Jones'a göre Çin-Kanada ilişkilerine zarar veren durumu ortadan kaldırabilir ve Meng'in tutuklanması sonrasında Çin'de gözaltına alınan iki Kanadalı'nın dönüşünü sağlayabilir.

Habere göre Meng ve Adalet Bakanlığı bu hafta yeniden görüşecek.

Kaynak: bloomberght